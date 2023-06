Erika Bonaccorsi, consigliera più votata al comune di Catania

“Una grande sfida, quella che mi aspetta, che affronterò con entusiasmo e responsabilità al servizio di Catania e dei catanesi”. Lo dichiara Erika Bonaccorsi, neoconsigliere comunale di Fratelli d’Italia con oltre 1.800 preferenze. “Con Erio Buceti - continua Bonaccorsi - vogliamo portare avanti un progetto che coinvolga tante persone serie, capaci e decise per proseguire a dare impulso a una Catania che deve continuare il suo percorso di rinascita iniziato nel 2018. Tanto è stato fatto finora e i risultati, che hanno portato Enrico Trantino a ricoprire il ruolo di Primo Cittadino e la coalizione di centrodestra a stravincere le elezioni, lo dimostrano ampiamente. Questo non può che riempirci di orgoglio ma, al tempo stesso, ci dà la consapevolezza della grande attenzione e delle grosse aspettative che la gente pretende da noi. In particolare, essendo la donna più votata in Consiglio comunale, sento il dovere e la responsabilità di tutelare le quote rosa con iniziative mirate e specifiche. Per questo Catania deve puntare su due grandi progetti a cui mi sto dedicando attivamente: la maggiore presenza delle donne nella vita politica etnea e un maggior coinvolgimento delle capacità e dell’energia delle giovani ragazze all’interno del multiforme contesto di cittadinanza attiva”.