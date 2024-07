Sabbia lavica sulle strade, Forzese: "Rimozione celere per garantire la sicurezza"

La cenere vulcanica caduta copiosa ieri su Catania e vari centri del circondario ha determinato uno stato di emergenza per la circolazione stradale. Marco Forzese, coordinatore provinciale di "Noi Moderati", invita l’amministrazione comunale ad attivare in tempi celeri tutti gli strumenti necessari per procedere alla rimozione dei detriti lavici ed a disporre i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza di coloro che circolano a bordo di mezzi di qualsiasi tipo.

"Il vulcano Etna – ha affermato l’on. Forzese – costituisce uno straordinario riferimento per il nostro territorio. Ma quando entra in azione, come accade spesso, assieme alla spettacolarità delle eruzioni ci 'regala' effetti collaterali dei quali faremmo volentieri a meno, cenere vulcanica compresa. Al momento, i pericoli maggiori sono quelli che corrono i conducenti di veicoli di ogni genere, segnatamente mezzi a due ruote, sicuramente non facili da governare lungo le strade colme di sabbia. Da qui l’invito rivolto all’amministrazione comunale, affinché adotti in maniera più veloce possibile gli strumenti che possano limitare o, meglio ancora, annullare del tutto ogni rischio".