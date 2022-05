Assemblea provinciale di Europa Verde a Catania: si "scaldano" i motori per le elezioni

Si è svolta il 22 Maggio 2022 nella sala conferenze dell’Hotel Baia Verde di Aci Castello, l’assemblea provinciale di Europa Verde, che ha visto la partecipazione di iscritti provenienti da tutta la provincia di Catania, e la presenza dei rappresentanti di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Articolo 1. "L'assemblea segna l'avvio dell'organizzazione di Europa Verde sul territorio provinciale, a ridosso di alcuni appuntamenti elettorali che riteniamo crocevia fondamentale per la nostra terra. Molti interventi - si legge nella nota conclusiva - hanno messo l'accento proprio sull'esigenza di una svolta nelle politiche locali, a partire da Catania, segnata dalla sostanziale assenza di un'amministrazione e dalla totale mancanza di programmazione sia nella gestione dei servizi che negli investimenti infrastrutturali. La politica energetica, il piano dei rifiuti, la gestione delle aree protette, la valorizzazione dell'agricoltura e del turismo, sono stati alcuni dei temi sollevati su cui Europa Verde evidenzia il fallimento della giunta Musumeci e la necessità di un cambiamento radicale di rotta". Sono intervenuti anche, in collegamento, la co-portavoce nazionale Eleonora Evi, la co-portavoce regionale Antonella Ingianni e la co-portavoce nazionale di Giovani Europeisti Verdi, Francesca Cucchiara. Uno spazio rilevante è stato occupato dalla testimonianza di Toti Grasso e Francesca Nicolosi, rappresentati dei giovani europeisti in Sicilia. Durante i lavori, l’assemblea ha nominato portavoce provinciali, mentre nell’esecutivo provinciale sono stati nominati: Piero Calderaro, Antonino Ciuro, Calogero Giancona, Franco Nicolosi e Francesca Russo. "Europa Verde si sta strutturando rapidamente in tutto il territorio regionale - afferma il co-portavoce regionale Mauro Mangano - sulla scia dell'entusiasmo di tanti attivisti, soprattutto giovani. Portiamo la consapevolezza che i temi della salvaguardia dell'ambiente, della giustizia sociale, dei diritti civili, devono essere affrontati insieme e con urgenza, diventare i cardini di ogni proposta di governo, e perciò siamo già al lavoro per essere presenti con le donne e gli uomini che condividono questi principi alle prossime tornate elettorali, a partire dalle Regionali e dalle elezioni comunali di Catania".