Forza Italia, Alessandro Battilocchio a Catania: "Alle Europee in lista i migliori"

"Mi ha commosso l’accoglienza ricevuta a Catania, abbiamo trovato un cuore straordinario in questa città. Sui territori c’è grande carica, c’è voglia di Forza Italia. Se oggi FI è un partito attrattivo lo si deve ai militanti che ci sono a Catania come in tanti altri luoghi d’Italia, gli azzurri che ci sono da sempre, che mai hanno abbandonato la nave. Certo, dobbiamo aprire il partito, ma senza dimenticare ciò che è avvenuto quando il momento era più difficile. Forza Italia, come ha indicato il nostro leader Antonio Tajani, ha bisogno di soldati valorosi. Poi per i generali vediamo", così il deputato Alessandro Battilocchio, presidente della commissione Periferie della Camera e responsabile elettorale nazionale Forza Italia, a margine della visita compiuta a Catania che ha visto anche un incontro con il segretario provinciale FI Marco Falcone, il segretario cittadino Massimo Pesce e la classe dirigente azzurra del Catanese.

Dall'esponente forzista le riflessioni sui prossimi appuntamenti elettorali. "Da responsabile elettorale di FI - ha aggiunto l’on. Battilocchio - ritengo che le nostre liste debbano vedere in campo da nord a sud i nostri uomini migliori, coloro che rappresentano al meglio il partito, con coerenza la sua storia, seguendo l’esempio del segretario Tajani. Noi abbiamo la grande responsabilità - ha sottolineato Battilocchio, già eurodeputato - di rappresentare in Italia il Partito Popolare Europeo, quindi ci servono candidati forti e credibili. Siamo guidati da Tajani che è considerato dagli italiani il politico più serio, affidabile, credibile fra tutti, il comandante ideale per la nostra nave. Un voto a Forza Italia - ha concluso - dovrà essere un voto utile, credibile, per dare forza al nostro Paese in Europa".