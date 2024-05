Sicilia e isole, Falcone: "Innalzare le soglie europee per gli aiuti di stato"

"Gli imprenditori di Sicilia e Sardegna rappresentano la frontiera dell'insularità europea. Le nostre aziende e i nostri operatori sono i primi a scontrarsi quotidianamente con i limiti per le attività economiche dovuti al solo fatto di operare su delle isole. Com'è noto, i gap sono infrastrutturali, logistici e penalizzano i tempi dei traffici e la competitività di commerci. L'Unione Europea è chiamata a tenerne conto, dando seguito e implementando il riconoscimento degli svantaggi dovuti all'insularità, principio già recepito nella nostra Costituzione". Così l'assessore all'Economia della Regione Siciliana, il forzista Marco Falcone, nel corso di una conferenza stampa in città dedicata alla proposta di introduzione del "de minimis differenziato" per le imprese di Sicilia e Sardegna.

"Nel prossimo quinquennio - ha affermato Falcone - l'Europa dovrà varare un vero e proprio quadro normativo sulle misure compensative in favore delle Isole d'Italia e del continente. La misura prioritaria è per noi l'innalzamento della soglia "de minimis" stabilita dall'Unione europea per gli aiuti di Stato, ad oggi fissata a 300 mila euro sul triennio. La cifra va almeno raddoppiata, compensando così con l'intervento pubblico la condizione di partenza diversa e deficitaria che le nostre imprese patiscono rispetto ad altre aree geografiche. L'adozione, da parte Ue, del "de minimis" differenziato per Sicilia e Sardegna - ha sottolineato Falcone - non interferirebbe con la libera concorrenza e rappresenterebbe un segnale concreto di vicinanza e sostegno a nostro tessuto produttivo".