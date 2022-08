Regionali, Forestiere (FdI): "Riconoscimento di Area di crisi industriale complessa: un piano da 3 miliardi da sbloccare"

"Finalmente una strategia nazionale di approvvigionamento energetico non potrebbe che avere come conseguenza, per il nostro territorio, una formidabile opportunità di riconversione e perciò di rinascita per il polo industriale. Sostenibilità e lavoro, passando per il riconoscimento dello status di Area di crisi complessa del petrolchimico (in fase di rivalutazione). L'allineamento che auspichiamo dai governi di Roma e Palermo spianerebbe la strada in questa direzione". Lo ha detto Pietro Forestiere, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e candidato alle Regionali per il partito di Giorgia Meloni, al rientro da Catania dopo l'apertura della campagna elettorale da parte della leader nazionale.

Quest’ultima, proiettata verso la guida del Paese, ha parlato di strategia di approvvigionamento energetico: "L’Italia non l’ha avuta e non l'ha avuta l'Europa – ha detto Meloni dal palco - Se tu accetti di dipendere e basta, poi ti ritrovi il problema energia". "Le questioni dell’energia e del lavoro – ha aggiunto Forestiere - sono temi che si intrecciano nel nostro territorio come in nessun altro. Un piano d’investimenti di circa 3 miliardi già pronto per la transizione energetica dev’essere assolutamente sbloccato dal riconoscimento di Area di crisi industriale complessa".

Il dossier con cui la Regione Siciliana ha già inoltrato la richiesta al governo nazionale di riconoscimento di Area di crisi industriale complessa, al momento respinta dal Mise, ma in fase di rivalutazione, contiene un progetto di oltre tre miliardi di investimento che punta ad avviare il processo di decarbonizzazione produttiva e di miglioramento dell’efficienza energetica.