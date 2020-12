San Giovanni la Punta, costituito il circolo di Fratelli d'Italia

Dopo qualche scossone interno al mondo della destra a San Giovanni La Punta si costituisce il circolo di Fratelli d'Italia. Con una nota del segretario provinciale Alberto Cardillo, di concerto con il segretario regionale, nonché sindaco di catania, Salvo Pogliese, viene ratificata la costituzione del circolo che vedrà nella persona di Fonzie Brancato, ex consigliere comunale e primo dei non eletti alle scorse amministrative nella lista FdI, il coordinatore locale.

Lo affiancheranno quali componenti del direttivo personaggi e professionisti di spicco che operano nel territorio come Tito Calogero (vice coordinatore), Francesco Di Grazia, Ignazio Motta, Loredana Nicotra e Paolo Carbone.

"La costituzione del circolo- afferma Fonzie Brancato - è una grande opportunità per il nostro gruppo e per tutti i nostri concittadini che vogliono avvicinarsi ad una realtà seria come Fdi, porteremo proposte innovative in consiglio comunale tramite il nostro consigliere eletto Eugenio Basile con l’augurio che vengano condivise anche dalla maggioranza per il bene della comunità.

Ringrazio Alberto Cardillo e il sindaco Salvo Pogliese per la fiducia e ringrazio il mio amico e riferimento l’onorevole Gaetano Galvagno per avermi dato la possibilità di far parte di questa grande famiglia.".

"La nascita del coordinamento locale - dice Eugenio Basile consigliere comunale di Fratelli d’Italia- è la logica prosecuzione di un lavoro iniziato già mesi fa che ha portato ad un risultato elettorale di tutto rispetto. Essa è fondamentale per mantenere e creare ancor di più il contatto con il territorio. Oggi ancor di più è necessario ascoltare le esigenze dei cittadini e portare la loro voce in consiglio comunale".