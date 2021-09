FdI Sicilia: Francesco Laudani nuovo componente dell'esecutivo regionale

Francesco Laudani, già vicesindaco e attuale presidente del consiglio comunale di Pedara, è stato nominato componente dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia dal coordinatore regionale per la Sicilia orientale Salvo Pogliese. “La nomina di Francesco Laudani – dichiara Pogliese – è nel solco della volontà del partito di puntare su una classe dirigente radicata nel territorio e con grande esperienza amministrativa. A queste doti Laudani aggiunge le sue indubbie capacità umane e politiche che, sono certo, daranno un rilevante contributo alla crescita di FdI in Sicilia". “Ringrazio Salvo Pogliese per la fiducia accordatami – afferma Laudani – e sono onorato di entrare nell’esecutivo regionale di FdI dove metterò, come sempre, la passione e l’impegno che mi ha contraddistinto in questi 25 anni di attività politica in un partito in continua crescita grazie alla coerenza e ai valori della nostra leader Giorgia Meloni e alla forza della nostra comunità”.