Ferragosto, Grasso: "Attenzione alle truffe agli anziani"

Proprio in questa settimana di ferragosto con la città che si svuota e la gente in partenza per una breve vacanza, sono tantissimi gli anziani che restano soli a casa. Soggetti a rischio di truffe e raggiri da parte di delinquenti che si presentano alla loro porta con le scuse e i sistemi più vari. Nel corso di questi ultimi giorni il consigliere del III municipio Orazio Grasso, ha raccolto le segnalazioni di tanti pensionati che raccontano di sedicenti controllori o ispettori che bussano alle loro porte.

"Personaggi senza scrupoli che spesso agiscono in coppia con l'obiettivo di distrarre il malcapitato e - dice Grasso - nel frattempo, alleggerirlo dei pochi averi a sua disposizione. Per queste ragioni oltre a lanciare un appello alle persone della terza età, di non aprire assolutamente la porta agli sconosciuti, chiedo un potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine. Parliamo infatti di un'emergenza che, oltre alle truffe, riguarda eventuali scippi o rapine quando il pensionato rincasa dopo aver fatto la spesa o ritirato la pensione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questo contesto è fondamentale sviluppare una sinergia con gli enti e le organizzazioni - prosegue il consigliere - che operano nel sociale in tutto il territorio di “Borgo-Sanzio”. Volontari che potrebbero rispondere al doppio compito di proteggere gli anziani ed i pensionati dai truffatori e dai ladri e, contemporaneamente, svolgere un'azione di aggregazione e compagnia che possa rendere più vive le nostre piazze. Ecco perché è importante dare vita ad una cabina di regia tra l’amministrazione centrale e locali comitati cittadini per avere una Catania più accogliente e più sicura per loro nel periodo estivo".