Festa della donna, le panchine si colorano di giallo nel quarto municipio

Panchine colorate di giallo, lo stesso colore delle mimose, in piazza Chiesa Madre, piazza Peppino Impastato e piazza Bonadies. Per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l’intero consiglio del IV municipio di Catania ha voluto ricordare così le conquiste sociali, economiche e politiche ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Così in memoria di questa giornata sono state colorate di giallo alcune panchine, prima arruginite e malandate, che oggi tornano a nuova vita.