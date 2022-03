Viagrande, il sindaco annuncia finanziamento di 1 milione per la riqualificazione del "Russo"

“Il Governo Musumeci, per il tramite dell’assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, retto dall’on. Marco Falcone, ha finanziato con 1 milione di euro l’ambizioso e innovativo progetto di riqualificazione dell’impianto polifunzionale “F. Russo” di via Poio”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“I lavori, infatti, includono un intervento a trecentosessanta gradi sull’intero centro sportivo che oggi è composto da un campo di calcio in terra battuta (omologato sino alle gare di Serie D), sormontato da un’ampia tribuna su due piani (parzialmente coperta) dichiarata agibile per circa 1900 spettatori; attorno al terreno di gioco è presente un anello in asfalto, nell’area anche ampie zone a verde inutilizzate” prosegue Leonardi.

“D’intesa con l’assessore al ramo Mauro Licciardello e all’intera giunta comunale intendiamo uscire dalla logica di un impianto dedicato esclusivamente ad un solo sport ma piuttosto miriamo a consegnare alla cittadinanza una struttura che possa ospitare più discipline e pienamente fruibile, con l’obiettivo primario di aumentare la pratica sportiva; il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Viagrande, diretto dall’ing. Salvatore Faro, è stato stilato seguendo questo preciso indirizzo fornito dalla giunta comunale” precisa Leonardi.

“Sul fronte dei lavori sono molti gli interventi previsti che cambieranno in meglio il “F. Russo”, a partire dall’ampia tribuna che sarà totalmente ristrutturata; il campo da calcio, finalmente, sarà dotato di un moderno manto in erba sintetica; si interverrà anche sugli spogliatoi. Fra le principali novità, una riguarda l’anello in asfalto che lascerà il posto ad una moderna pista di atletica adatta alla pratica sportiva” continua il Sindaco di Viagrande

“Inoltre, sarà realizzato anche un percorso di running che si snoderà in parte sulla pista di atletica ed in parte in un sentiero realizzato appositamente negli spazi a verde che si ricaveranno a bordo del campo di gioco; previste anche ben sei aree fitness con fondo in resina sportiva e dotate di attrezzatura per esercizi all’aperto di ultima generazione. La realizzazione del manto in erba sintetica, peraltro, consentirà una più diversificata fruizione del terreno di gioco mentre l’ampia tribuna dopo i lavori di ristrutturazione potrà costituire un luogo ideale per spettacoli estivi” aggiunge Leonardi.

“I lavori sono finanziati nell’ambito del “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti. Il relativo decreto di ammissione a finanziamento del progetto è stato formalmente notificato all’amministrazione comunale. Il progetto prevede altri dettagli che sveleremo successivamente” evidenzia Leonardi.

“Si tratta di un altro importante tassello della precisa azione volta a migliorare anche l’impiantistica sportiva della nostra cittadina e che vede ormai prossima la consegna del centro sportivo (palestra/palazzetto) di via Sapienza e a seguire il completamento dei lavori di riqualificazione del palasport “G. Coco”, anche questi finanziati con fondi regionali, che è attiguo al campo “F. Russo” conclude Leonardi.