Stanziati 1,6 milioni di euro per la strada di collegamento Grammichele - Mazzarrone

“E’ stato firmato ieri il decreto di finanziamento per la Manutenzione straordinaria della strada Favara-Favarelle che collega Grammichele a Mazzarrone” a comunicarlo è il deputato autonomista Giuseppe Compagnone che ha seguito fin dall’inizio l’iter per l’ottenimento dell’importante finanziamento.

“La Regione Siciliana, grazie alle misure del POC 2014/200, ha stanziato per la Favara – Favarelle 1,6 milioni di euro – precisa Compagnone – un importo che consentirà di eseguire un intervento di ammodernamento e riqualificazione di una tratta stradale fondamentale per la mobilità del nostro territorio. Con l’amministrazione comunale abbiamo seguito passo per passo tutti i passaggi per ottenere l’inserimento di questo lavoro dell’elenco degli interventi a valere sulle risorse POC 2014/2020 e programmati per il 2022 dalla Regione Siciliana. Ieri finalmente, con la firma del decreto, è stata ufficializzata questa ulteriore buona notizia per i Comuni di Grammichele, Mazzarrone e per tutto l’hinterland del calatino”.