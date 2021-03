Fiumefreddo, nuove adesioni alla Lega Salvini Premier

Cresce ancora la Lega Sicilia per Salvini Premier a Fiumefreddo: Francesca Lembo, ex segretario cittadino di FdI, aderisce alla Lega dopo che da tempo non condivideva il modo di operare di alcuni componenti dell'ex partito, che a suo dire, invece di creare un’area di centrodestra alternativa all’attuale amministrazione, ne prendevano le distanze. “Sono felice di aderire alla Lega che a Fiumefreddo di Sicilia sotto la guida di Nino Mobilia sta diventando sempre più punto di riferimento per chi vuole cambiare le sorti della nostra cittadina” ha comunicato Francesca Lembo.

Luca Crescenti ed Emanuele Adamo entrano invece a far parte del Direttivo della Lega a Fiumefreddo; entrambi si dicono “pronti a dare il proprio contributo a quella che oggi rappresenta la migliore alternativa per Fiumefreddo” non mancano i ringraziamenti per la fiducia concessa a Nino Mobilia e Anastasio Carrà, vice coordinatore regionale della Lega in Sicilia. La Lega Giovani Sicilia si allarga in provincia di Catania; in data 16 Febbraio, Agata Finocchiaro è stata nominata responsabile comunale di Fiumefreddo. “La squadra di ragazzi inizierà subito a lavorare per costruire la prossima classe dirigente siciliana” comunica la Finocchiaro, “desidero inoltre ringraziare Nino Mobilia ed Emanuele Adamo con i quali verrà instaurata una importante sinergia per il bene dei giovani di Fiumefreddo” conclude.