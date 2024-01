Nasce a Fiumefreddo il gruppo consiliare di "Sud chiama Nord"

Con l’adesione dei consiglieri comunali di opposizione Claudio Fiume e Maria Catena Nocella al partito di Cateno De Luca, a Fiumefreddo di Sicilia nasce il gruppo consiliare di ‘Sud chiama Nord’. L’ufficializzazione è giunta nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale del partito, e Davide Vasta, deputato all’Ars. In videocollegamento Cateno De Luca ha dato il benvenuto ai due consiglieri.

“Mi dispiace non poter essere presente – ha detto De Luca – ma ci tenevo a dare il benvenuto all’avvocato Claudio Fiume e soprattutto a chi porta il mio nome, Maria Catena Nocella, attuale vice presidente del Consiglio comunale. Vi voglio ringraziare perché noi stiamo attraversando un momento di organizzazione sul territorio perché sapete bene che abbiamo affrontato le competizioni elettorali alle regionali e alle politiche senza organizzazione. Ora è il momento di organizzarci perché all’orizzonte ci tocca governare la Sicilia e quindi dobbiamo organizzarci per bene”.

Stima nei confronti della persona e del suo progetto politico è stata espressa dai consiglieri Fiume e Nocella. “Prima vengono gli uomini e poi i partiti – ha detto Claudio Fiume - Noi crediamo in Cateno De Luca, nella sua attività politica, nella sua volontà di cambiamento partendo dai territori. Ed è l’opera che lui sta facendo meritoriamente in tutti i comuni dove è andato a fare il sindaco o dove ha i suoi sindaci. Condividiamo questa linea, condividiamo la volontà di sburocratizzare la Regione Siciliana e altri elementi del suo programma politico, ovvero meno statalismo e più Stato, maggiori poteri ai sindaci. Un programma – conclude il consigliere comunale - assolutamente apprezzabile e condiviso”.

“Dal primo momento in cui con Claudio Fiume abbiamo parlato di politica avevamo un obiettivo comune – ha spiegato la vicepresidente del Consiglio comunale Maria Catena Nocella - pensare al benessere della città e rispondere ai bisogni dei cittadini. Ora che abbiamo l’onore di poter dare il nostro contributo abbiamo deciso di sostenere l’on. Cateno De Luca poiché riteniamo che sia la persona adatta a cambiare le cose, a trasformare le parole in fatti, a dare risposte concrete”. A Fiumefreddo di Sicilia continuano a crescere i consensi per l’attività politica di De Luca. Ne è testimonianza la nascita di un comitato di ‘Sud chiama Nord’, presieduto da Fabio Maugeri, che conta già circa cinquanta adesioni. “Dal momento della mia elezione sono sempre stato molto vicino a Fiumefreddo di Sicilia perché ha sempre risposto con affetto al nostro progetto politico – ha detto Davide Vasta - Oggi l’ingresso dei consiglieri comunali Fiume e Nocella sicuramente rafforza la nostra presenza a Fiumefreddo e ci da la possibilità di dialogare con l’amministrazione comunale e di incidere concretamente sull’attività amministrativa”.

“Quello che rafforza la presenza di Sud chiama Nord a Fiumefreddo – ha dichiarato Danilo Lo Giudice - è la presenza di due consiglieri che aderiscono e soprattutto la presenza di un comitato che è già costituito e che darà un impulso costante all’azione che noi intendiamo portare avanti. Da parte mia un benvenuto sia a Claudio Fiume che a Maria Catena Nocella, certi che insieme potremo fare un percorso che vedrà Fiumefreddo protagonista e sarà un modo anche per dire grazie alla comunità di Fiumefreddo che ha già dimostrato – ha concluso il coordinatore regionale - un grande affetto nei confronti di Cateno De Luca, di Sud chiama Nord e del nostro progetto”.