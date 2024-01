Stanziati 200 mila euro per interventi nei parchi e nelle piazze del II Municipio

“Soddisfatti per l’inserimento in finanziaria di fondi per la cura e per il decoro della città di Catania e dei suoi quartieri. Interventi che mirano al miglioramento delle strutture pubbliche, ma soprattutto che garantiranno maggiore sicurezza per tutti i catanesi. C’è grande sensibilità e interesse per le periferie, ma soprattutto la vicinanza a chi ha sollecitato gli interventi, i comitati dei quartieri e semplici cittadini. E’ da loro che abbiamo raccolto le istanze sul decoro e sulla sicurezza di piazze e parchi”. Così i deputati regionali Mpa all’Ars, on.Giuseppe Lombardo e on. Giuseppe Castiglione, commentano lo stanziamento, nella nuova finanziaria, di importanti risorse per la città di Catania.

Nel dettaglio, sono stati stanziati 100 mila euro per interventi per l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica di piazza Santa Maria del Carmelo e del Parco Zammataro e per la riqualificazione dell’area ludica annessa. Altri 100 mila euro anche per interventi per il potenziamento e l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione di piazza I Vicerè e l’installazione di un impianto di video sorveglianza. Soddisfatto anche il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza: “Era l’anno 2009 ed ero consigliere della quarta municipalità quando per l’efficientamento energetico il comune decise di cambiare le modalità di illuminazione di piazza I Vicerè e Piazza del Carmelo. Un passaggio che, però, ha compromesso la qualità dell’illuminazione. Finalmente siamo riusciti, e per questo ringrazio gli onorevoli Lombardo e Castiglione, a risolvere questo problema. Stesso discorso per la videosorveglianza di Piazza I Vicerè che abbiamo richiesto a gran voce considerati gli ultimi spiacevoli episodi degli ultimi giorni e l’ignobile furto delle scarpe rossa dalla panchina simbolo della lotta alla violenza contro le donne”.