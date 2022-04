Scordia, Forza Italia a sostegno di Barchitta

Forza Italia aderisce alla coalizione che si schiera per la conferma di Franco Barchitta a sindaco di Scordia. "Compiamo una scelta naturale - afferma il commissario azzurro per Catania e provincia, Marco Falcone - volta ad assicurare altri cinque anni di buongoverno alla comunità scordiense. Serve un’amministrazione solida ed equilibrata, come già visto finora, per affrontare al meglio la sfida della crescita partendo dalle peculiarità di un territorio strategico per il Calatino e tutta la provincia. Dirigenti e militanti di Forza Italia a Scordia stanno assemblando in queste ore una lista che coniugherà qualità umane, capacità amministrative e forte rappresentatività delle istanze della città", conclude Falcone.