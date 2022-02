Forza Italia, tre nuovi assessori comunali azzurri nel Catanese

Forza Italia accresce la già folta pattuglia di amministratori azzurri in provincia di Catania. Nelle ultime ore sono state formalizzate un’adesione e due nuove nomine assessoriali indicate dal partito guidato nel Catanese da Marco Falcone. A Mascalucia entra in giunta il consigliere azzurro Damiano Marchese, sostituendo la dimissionaria Antonella Cinardo a cui va il ringraziamento della comunità forzista. A Bronte il sindaco Pino Firrarello ha ratificato la nomina ad assessore della consigliera Maria De Luca, prima degli eletti azzurra alle ultime amministrative. Infine, a Linguaglossa, l’assessore comunale Salvatore Greco ha ufficializzato l’adesione al movimento fondato da Silvio Berlusconi.

"La nostra squadra di amministratori - afferma Marco Falcone, commissario FI per Catania e provincia e assessore regionale - continua ad incrementarsi in tutta la provincia, esprimendo capacità, radicamento e cultura del buongoverno apprezzate in tutte le comunità locali e fuori. Siamo convinti che la via della rigenerazione della politica passi da un costante e sincero collegamento con gli elettori e le loro esigenze quotidiane sul territorio, rafforziamo Forza Italia lavorando in tale direzione. Agli amministratori formuliamo - conclude Falcone - i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse dei loro Comuni".