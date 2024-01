Forza Italia chiama a raccolta i militanti per eleggere coordinatore e comitato provinciale

A trent'anni esatti dalla fondazione di Forza Italia, si terranno anche a Catania i congressi che eleggeranno i nuovi Coordinamenti azzurri per la provincia e per la Grande Città etnea. Appuntamento per domenica 28 gennaio, dalle ore 10, al grand hotel Villa Itria (via Aniante 3, Viagrande), dove si radunerà il popolo di tesserati, militanti e amministratori di Forza Italia guidati dai parlamentari regionali Marco Falcone e Nicola D'Agostino. A presiedere le assemblee l'on. Paolo Barelli, presidente del gruppo FI alla Camera dei Deputati. "Malgrado la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi - afferma Falcone, commissario provinciale FI - il partito guarda avanti e si accinge a scrivere una nuova storia, rafforzando la nostra identità e il richiamo ai valori che ci guidano da trent'anni. Forza Italia cresce in tutti i sondaggi e si trova in una fase di grande mobilitazione congressuale. Stiamo vivendo uno straordinario passaggio di democrazia interna e pluralismo che consolida il partito della libertà e del buongoverno, quel 'centro di gravità permanente' della politica italiana immaginato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Per quanto ci riguarda, siamo soddisfatti delle oltre tremila tessere registrate a Catania e provincia, altro tassello di quel 'Modello Catania' che ha portato Forza Italia stabilmente in doppia cifra, radicando una classe dirigente rinnovata e forte in tutti i 58 Comuni. I congressi di domenica a villa Itria - conclude Falcone - saranno un momento storico di confronto e partecipazione". Il congresso provinciale di Forza Italia Catania sarà chiamato ad eleggere il nuovo coordinatore azzurro e 17 membri del coordinamento provinciale. Verranno anche votati 14 delegati per la provincia di Catania che saranno chiamati a partecipare al congresso nazionale dei prossimi 23 e 24 febbraio 2024, a Roma. I forzisti catanesi dovranno anche eleggere il coordinamento per la Grande Città di Catania, composto da 10 membri elettivi, accanto a 4 delegati per il congresso nazionale. Le votazioni si terranno a conclusione dei dibattiti congressuali.