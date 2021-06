Caltagirone, il consigliere Carnibella aderisce a Forza Italia

Il gruppo di Forza Italia a Caltagirone si allarga con l'ingresso del consigliere comunale Giuseppe Carnibella nel partito azzurro. Carnibella si aggiunge alla squadra già composta dai consiglieri Sergio Gruttadauria, Maria Di Costa, Francesco Incarbone, Federica Ticli, Valentina Messina e dagli assessori Antonio Montemagno e Luca Distefano.

La città, che va verso il voto, quindi ridisegna parte della geografia politica in consiglio. Soddisfazione è stata espressa dal commissario azzurro Marco Falcone: "La proposta fatta di valori e buongoverno che Forza Italia offre in Sicilia e a Catania diventa ogni giorno sempre più attrattiva e baricentrica in tutti i Comuni e per il centrodestra. Accogliamo, dunque, con questo spirito l’adesione al nostro partito del consigliere comunale di Caltagirone Pippo Carnibella. Il gruppo consiliare azzurro sale così a sei elementi e rafforza la sua posizione di primo partito e primo gruppo politico a Caltagirone. Dopo aver rappresentato, in questi anni, un punto di riferimento fatto di entusiasmo e capacità per la città calatina, ci prepariamo adesso a offrire una nuova prospettiva programmatica e di buona amministrazione per Caltagirone, coinvolgendo sempre più forze sociali ed energie del territorio. Chi crede nei nostri stessi valori troverà porte aperte”.