Forza Italia "caccia" il presidente del IV Municipio: "Diffidato dall'uso del simbolo"

"Il presidente del IV Municipio della città di Catania Rosario Cavallaro non rappresenta Forza Italia". A comunicarlo il commissario azzurro a Catania e provincia, Marco Falcone, "in virtù - si legge nella breve nota -delle numerose iniziative assunte dall’ex esponente forzista in difformità o in aperto contrasto alla linea politica e programmatica espressa da Forza Italia, nonché alla coalizione di centrodestra. Cavallaro è diffidato dall’utilizzo del simbolo e da ogni possibile accostamento al partito fondato dal presidente Silvio Berlusconi".

Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, Cavallaro rivendica la correttezza del proprio operato, appellandosi al fattore coerenza e dicendosi deciso a restare all'interno dello schieramento azzurro. "E' giusto ascoltare le direttive del partito - spiega - ma il nome che Forza Italia aveva proposto per la vice presidenza del IV municipio, Giuseppe Zingale, era lo stesso che inizialmente mi era stato detto di evitare, durante la campagna elettorale. Chiedo quindi l'intervento del coordinatore regionale Marcello Caruso e del presidente della Regione, Renato Schifani".