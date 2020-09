Falcone (FI): "In campo in tutti i comuni al voto nel catanese"

"Forza Italia sarà in campo alle amministrative catanesi con il proprio simbolo a Bronte, a sostegno di Pino Firrarello, e con le liste 'Tremestieri protagonista' e 'San Giovanni La Punta protagonista', contenitori aperti a nuove energie inseriti nei progetti civici dei sindaci uscenti Santi Rando e Nino Bellia. Dove il centrodestra corre unito, saremo il partito cardine per portare la coalizione alla vittoria. Ma in generale, in tutti i Comuni al voto, saremo la forza della qualità e della serietà dell'impegno per costruire cinque anni di buongoverno". Il commissario provinciale di Forza Italia a Catania Marco Falcone commenta, con il vicecommissario Massimo Pesce e al portavoce Benedetto Torrisi, l'avvenuta presentazione delle liste per le amministrative del 4 ottobre e il lancio della campagna elettorale negli otto Comuni etnei al voto: Bronte, Mascali, Milo, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo.

"Rappresentiamo con la nostra quotidiana presenza nelle comunità locali - dichiara Massimo Pesce - il naturale riferimento per i moderati che vogliono contribuire allo sviluppo del proprio Comune, attraverso radicamento e competenze". "Con coraggio e a testa alta, innovando ma nel segno della nostra identità - aggiunge Benedetto Torrisi - affrontiamo l'avventura elettorale in tutti i Comuni al voto nel Catanese. Uomini e donne liberali e popolari si scommettono motivati sul percorso di rinnovamento avviato dal nostro coordinatore Marco Falcone. In particolare a Bronte, sulla scheda elettorale, ci sarà il simbolo di Forza Italia, forte della sua storia e del suo ruolo centrale nello scenario politico del presente e del futuro".