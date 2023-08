Forza Italia, Marco Falcone: "Bene l'aggregazione dei moderati"

"L'interesse manifestato dagli alleati centristi e autonomisti a convergere in Forza Italia in vista delle Europee, nel segno della comune appartenenza al Partito Popolare Europeo, conferma la grande attrattività del partito fondato da Silvio Berlusconi. Bene fa il presidente Renato Schifani a caldeggiare l'aggregazione dei moderati sotto Il simbolo azzurro e il nostro indispensabile e insostituibile messaggio liberale, europeista, atlantista. Non ci servono etichette estemporanee o trovate trasformiste alla Renzi. E anzi, la riunione dei moderati in FI deve porsi una prospettiva più ampia, di lungo periodo, andando oltre le contingenze elettorali", così l'assessore regionale Marco Falcone, deputato Ars e commissario di Forza Italia a Catania, commentando il dibattito politico attualmente in corso nell'area liberale e popolare del centrodestra.

"Del resto - prosegue - il segretario azzurro Antonio Tajani da tempo auspica tale scenario sottolineando che il centro esiste già, fin dal 1994, ed è appunto Forza Italia, interprete dei valori liberali e popolari, punto di equilibrio del centrodestra italiano", conclude Falcone.