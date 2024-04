Forza Italia, inaugurata la "Casa Azzurra": intera palazzina ristrutturata e dedicata al partito

In provincia di Catania apre i battenti la “Casa Azzurra”, una nuova sede di partito per Forza Italia. Nel centro storico di San Giovanni La Punta, un’intera palazzina è stata ristrutturata, dipinta di azzurro e allestita in ogni dettaglio con richiami al colore della libertà e di Forza Italia. Nasce così una nuova sede locale per il partito guidato da Antonio Tajani, ma soprattutto un nuovo punto di riferimento politico e sociale per la comunità. Taglio del nastro con una partecipata cerimonia alla presenza del segretario di Forza Italia per la provincia di Catania, l'assessore regionale Marco Falcone, in campo per le Europee di giugno nella lista FI per l’Italia insulare.

Promotore dell’iniziativa il segretario FI di San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda, affiancato dai consiglieri azzurri Luca Rapisarda, Luca Villarà, Giuseppe Bruno e dall'assessore Giovanni Petralia. "Una giornata emozionante - ha affermato il segretario FI Marco Falcone - resa possibile dallo straordinario entusiasmo e attaccamento dei nostri dirigenti e militanti a Forza Italia. Inauguriamo la "Casa Azzurra", forse un unicum a livello nazionale, con i nostri colori che parlano di libertà ai nostri cuori e ci invitano a scendere in campo per difenderla, come fece il fondatore Silvio Berlusconi nel 1994. La "Casa Azzurra" non sarà solo una sede di partito, ma una casa aperta a tutti i cittadini che nella politica cercano risposte, fatti, e poche chiacchere. Registriamo dappertutto un clima di mobilitazione crescente, nascono nuove sedi e c'è grande spinta in tutto il ritrovato popolo azzurro. A Catania e in tutta la Sicilia - ha concluso il segretario Falcone, ringraziando il segretario locale Rapisarda per lo sforzo compiuto - c'è grande voglia di scegliere la nostra politica dei valori e del fare".