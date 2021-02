Forza Italia nomina sedici coordinatrici provinciali per "Azzurro Donna"

“Le migliori energie della società si mettono al servizio della buona politica. Con questo spirito abbiamo lavorato alla riorganizzazione di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, in provincia di Catania. Arriviamo oggi alla designazione delle prime sedici nuove coordinatrici comunali, d’intesa con la coordinatrice regionale Maria Antonietta Testone, scegliendo donne capaci e competenti così come prevede il programma che sta attuando la nostra leader nazionale Catia Polidori, su indicazione del presidente Silvio Berlusconi". Lo dichiara Elena Caniglia, coordinatrice per Catania e provincia di Azzurro Donna, ufficializzando le nomine dei coordinamenti comunali nel Catanese del movimento femminile di Forza Italia.

Nel dettaglio: Elisa Manganaro, coordinatrice Città di Catania; Valentina Lombardo, coordinatrice Mascalucia; Angelica Prestianni, coordinatrice Bronte; Cettina Nicolosi, coordinatrice Giarre; Cettina Foti, coordinatrice Randazzo; Francesca Tornatore, coordinatrice Zafferana Etnea; Mirella Rizzo coordinatrice Santa Maria di Licodia; Valeria Amarù coordinatrice Aci Castello, Cristiana Bonaccorso vicecoordinatrice; Ivana Pollicina, coordinatrice Piedimonte Etneo; Giusy Nastasi, coordinatrice Linguaglossa; Filippa Martines, coordinatrice Mirabella Imbaccari, Claudia Naso vicecoordinatrice; Lorena Mileti, coordinatrice Castel di Iudica; Loredana Russo, coordinatrice Pedara; Giuliana Coci, coordinatrice comune di Maniace; Dania Papa, coordinatrice Castiglione di Sicilia; Ljudmilla Masaracchio, San Michele di Ganzaria. "Si tratta - prosegue Elena Caniglia - di amministratrici locali, imprenditrici, professioniste e lavoratrici che, con dedizione, hanno dimostrato in questi mesi di volersi spendere in Forza Italia, seguendo la proposta politica di alto profilo tracciata dal nostro commissario provinciale FI Marco Falcone, cui va tutta la nostra riconoscenza. Al fianco delle nuove coordinatrici locali, ci sarà anche un’altra figura di riferimento come la nuova vicecoordinatrice provinciale Dania Papa, che ringrazio assieme a tutte le donne che hanno accettato con generosità ed entusiasmo di impegnarsi in Forza Italia e in Azzurro Donna”.