Si costituisce il gruppo consiliare di Forza Italia al IV Municipio della città di Catania. Ad aderire i consiglieri Giuseppe Giustolisi e Danilo Longo che, al fianco del presidente di Municipio Rosario Cavallaro, animeranno le iniziative azzurre in un’area strategica del capoluogo etneo. "Dopo un chiarimento interno al partito e l’impegno comune su alcuni punti programmatici fondamentali per i quartieri Cibali, San Giovanni Galermo e Trappeto - si legge in una nota del coordinamento cittadino di Forza Italia - il presidente del IV Municipio Rosario Cavallaro e i consiglieri Giustolisi e Longo hanno formalizzato la loro adesione al nostro movimento, proseguendo a rappresentare gli interessi dei cittadini catanesi e delle forze produttive e sociali dei quartieri".