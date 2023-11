Fratelli d'Italia, il congresso provinciale a Catania: Cardillo rieletto presidente

"Raccolgo questo mandato unitario affidatomi dal Congresso Provinciale con grande responsabilità, gratitudine ed orgoglio. Dopo 5 anni di gestione commissariale non era per nulla scontato che la mia comunità, dall'ultimo dei militanti sino all'intera deputazione decidessero riporre fiducia nella mia persona. A loro rivolgo un grazie che viene dal profondo del cuore di chi è cresciuto in questa comunità sin dalla primissima giovinezza''. È quanto dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia Catania, Alberto Cardillo, rieletto dopo il congresso provinciale del partito.

''Continuerò il mio impegno - aggiunge- con rinnovato slancio per radicare il partito ancor di più nella nostra provincia, dando ai cittadini le risposte che si aspettano dal primo partito italiano''. ''Sarò intransigente, come sempre, nel mettere il partito al primo posto, al di sopra di ogni interesse di parte. Tutti possono stare certi del fatto - conclude Cardillo- che non deluderò la grande fiducia della mia comunità. Congratulazioni e affettuosi auguri di buon lavoro a Luca Sangiorgio, eletto presidente del coordinamento Catania Città, con il quale sono convinto avvieremo una ottima collaborazione".