"Patrioti in Comune": a Catania la due giorni degli amministratori locali di Fratelli d’Italia

"Patrioti in Comune" è l’evento-seminario di Fratelli d’Italia dedicato agli amministratori locali che si svolgerà a Catania, presso l’International Airport Hotel sabato 24 (inizio ore 15) e domenica 25 (dalle ore 9 e 30) febbraio. La due giorni, organizzata dai coordinamenti regionale, provinciale e comunale di FdI in collaborazione con il dipartimento nazionale Enti Locali di FdI guidato da Pierluigi Biondi sindaco dell’Aquila, sarà incentrata su finanza pubblica locale, infrastrutture, urbanistica, tutela del territorio e sicurezza, fondi comunitari, Pnrr e tutto ciò che riguarda i temi che ogni giorno si trovano ad affrontare gli amministratori locali. Nel dettaglio, nella giornata di sabato 24 i panel saranno incentrati su Pnrr, fondi comunitari ed extra regionali per lo sviluppo delle città e sulla finanza pubblica negli Enti locali, mentre nella giornata di domenica i tre momenti di confronto riguarderanno l’attività dei Governi di Roma e Palermo, lo sviluppo e la sicurezza del territorio e l’assemblea degli amministratori locali di FdI a confronto con i parlamentari nazionali e i dirigenti del partito. Saranno presenti i ministri Fitto e Musumeci, il viceministro Leo, il sottosegretario Ferro, assessori regionali, parlamentari nazionali e regionali, sindaci e amministratori di Fratelli d’Italia. "La due giorni Patrioti in Comune – dichiarano Salvo Pogliese, Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, rispettivamente coordinatore regionale, provinciale e comunale di FdI – sarà un momento formativo e di crescita per tutta la classe dirigente del partito per affrontare le tematiche amministrative di attualità, favorendo il dibattito e l’interazione tra i partecipanti. Fratelli d’Italia è una Comunità impegnata per il buon governo del Paese, a ogni livello, ed eventi come questo servono per confrontare le esperienze e accrescere ancora di più la qualità dei nostri amministratori, che rappresentano la prima linea del nostro partito".