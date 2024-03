Una delegazione di Fratelli d'Italia incontra il questore: "Solidali con le forze dell'ordine"

Anche a Catania, come in tutta Italia, Fratelli d’Italia ha voluto dimostrare solidarietà alle forze dell’ordine con una sua delegazione di parlamentari e dirigenti che questa mattina ha fatto visita al questore di Catania Giuseppe Bellassai. A essere ricevuti a piazza Santa Nicolella negli uffici della polizia di Stato sono stati il sen. Salvo Pogliese, Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, rispettivamente coordinatori regionale, provinciale e comunale di FdI, l’on. Manlio Messina, l’on. Francesco Ciancitto, l’on. Giuseppe Zitelli, i dirigenti Gaspare Pagano, Marcello Rodano e Cesare Marzullo. Gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno voluto sottolineare come "sia doveroso che le istituzioni sostengano con convinzione le forze dell’ordine che sono il presidio di sicurezza per tutti i cittadini, respingendo ogni tentativo di delegittimazione nei loro confronti. E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un immigrato irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Noi oggi abbiamo voluto fare sentire la nostra vicinanza a questi servitori dello Stato, Fratelli d’Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo".