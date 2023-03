Il Pd rilancia per le Comunali, Saverino: "Bisogna guardare alle cose da fare ed a ciò che ci può unire"

È di nuovo tempo di elezioni in Sicilia, ma stavolta la tornata elettorale riguarderà diversi Comuni dell'isola. Ersilia Saverino, deputata regionale del PD, commenta l’esito delle primarie nazionali del partito di cui è militante, parlando pure dell'intento di rilanciarlo in vista delle Comunali. In effetti dopo il 25 settembre dello scorso anno il PD ha vissuto il contraccolpo del responso delle urne, condito da inaspettati addii e da aspre polemiche sulla necessità di riorganizzarsi.

“Il centrodestra, dopo la vittoria iniziale alle elezioni a Roma e a Palermo - commenta a CataniaToday Saverino -, comincia a mostrare le prime smagliature, com'era inevitabile, considerata la natura stessa di quella coalizione. Il ruolo dell'area più moderata, rappresentata da Forza Italia, si è notevolmente indebolito e ad avere il sopravvento sull'azione di governo è l'ispirazione leghista che sta portando finalmente a compimento il disegno a lungo coltivato dell'autonomia differenziata. Autonomia che penalizzerà moltissimo il sud del paese e quella della destra meloniana che apparentemente si è acconciata su posizioni più europeiste e rassicuranti, ma che in sostanza rimane prigioniera di una visione reazionaria, come testimoniano i drammatici risvolti sul tema immigrazione e sui diritti civili".

"Le primarie del centrosinistra - prosegue - sono state il primo vero segnale di resilienza e novità nel fronte progressista e segnano una svolta evidente rispetto alle timidezze del passato, alimentando la speranza in un'opposizione forte e in un'alternativa che, prima che nella politica e nelle alleanze, deve rinascere nella cultura e nel sentire della popolazione".

Sul risultato delle primarie a Catania, Saverino commenta: "La provincia e la città sono state in forte sintonia con il dirompente cambiamento che Elly Schlein rappresenta, proprio perché qui, più che altrove, i nuovi assetti del Partito e credo anche la mia elezione all'Ars avevano già segnato una forte discontinuità con il passato, rendendo protagoniste le donne ed aprendo ad energie nuove e motivate".

In vista poi delle elezioni comunali, aggiunge: "Credo esistano, ancor di più oggi, le condizioni per lavorare unitariamente per dare all'organizzazione nei territori e alla nostra proposta politica maggiore forza, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. È importante pensare al PD ancor prima di pensare a ricostruire un'intesa con i nostri potenziali alleati. Solo attraverso un'identità politica chiara e definita, attraverso una ripresa di consensi nella società, nei tantissimi che hanno perso fiducia nella politica e non hanno più partecipato al voto, sarà possibile trovare accordi per un nuovo centrosinistra, guardando alle cose da fare ed a ciò che ci può unire, piuttosto a ciò che ci ha diviso".

"La priorità rimane il lavoro - conlude la deputata del Pd -, quello che manca e quello che non ha tutele. Lo sviluppo possibile attraverso la green economy, la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio e delle città, la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale ed umano, la difesa delle piccole e medie imprese, sono i nostri obiettivi sui quali stiamo già lavorando attraverso la presentazione di disegni di legge e la nostra iniziativa all'Assemblea Regionale. A maggio si terranno le elezioni amministrative e si prevede una lotta serratissima tra i vari partiti pronti a contendersi il posto d’elitè".