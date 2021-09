Fuochi d'artificio abusivi in piazza Bellini, Zammataro: "Ennesimo segnale inquietante"

Il consigliere comunale di Diventerà Bellissima Manfredi Zammataro è intervenuto a seguito delle immagini che documentano l’esplosione di fuochi d’artificio, abusivi, in piazza Bellini a due passi dal Teatro. L’esponente consiliare ha preannunciato la presentazione di una denuncia e di una interrogazione per chiedere all’amministrazione di concertare, con le altre istituzioni, un piano straordinario di controllo del territorio.

“E’ inammissibile vedere fuochi d’artificio esplosi in pieno centro, in una piazza storica di Catania con beni architettonici di grandissimo pregio. Il caso di piazza Bellini non è isolato, anzi. E’ la goccia che fa traboccare il vaso. Piazza Europa, San Giorgio, Librino, Cibali e tanti altri quartieri sono stati interessati da questo malcostume che sta dilagando e che va adeguatamente represso e sanzionato. Presenterò una denuncia alle forze dell’ordine contro ignoti in merito all’ultimo episodio di piazza Bellini, auspicando che gli inquirenti possano individuare gli autori del gesto. Ciò che appare inquietante è che sembrerebbe che dietro a questi fuochi vi sia una regia in quanto ormai da mesi vengono esplosi ogni sera a mezzanotte circa. Altresì presenterò un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere quali strumenti si possano mettere in campo per arginare questi episodi, in sinergia con le altre istituzioni, prefettura in primis.