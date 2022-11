Gaetano Galvagno presidente dell'Ars, l'esponente Fdi eletto al secondo tentativo

Fondamentale il soccorso dei deputati di Cateno De Luca. Per la nuova guida del parlamento siciliano 43 preferenze, 11 le schede bianche, 4 i voti per Giorgio Assenza, uno a testa per gli undici membri del Pd. Dopo La Russa presidente del Senato, un altro paternese ottiene un grande risultato come presidente dell'Ars