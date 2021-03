Caro voli, Galvagno (FdI): "Un nostro emendamento diventa legge dello Stato"

"Sono compiaciuto del fatto che il sottosegretario Giancarlo Cancelleri abbia portato avanti al MIT un emendamento a mia firma, presentato all’ARS nel 2019", dichiara Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, deputato segretario dell'Ars che si era intestato una battaglia contro il caro voli.

"Curioso che Cancelleri, quando parlamentare regionale, non firmò l'emendamento insieme al gruppo del Movimento 5 Stelle e oggi invece l'ha fatta propria come Legge di Stato". L’emendamento di Galvagno, sostenuto dalle colleghe di Fratelli d'Italia, le onorevoli Elvira Amata e Rossana Cannata, oltre ai colleghi degli altri partiti che ne apprezzarono il buonsenso, oggi diventa legge di Stato che consentirà ai fuori sede studenti e lavoratori e ai malati costretti a curarsi fuori dai perimetri della Regione Siciliana di beneficiare di uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto aereo. "La misura era stata presentata all’Assemblea Regionale Siciliana per rispondere nell’immediato e in via provvisoria alle esigenze dei siciliani in difficoltà», conclude il deputato.