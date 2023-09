Consiglio comunale, Giovanni Curia guiderà la terza commissione permanente

Giovanni Curia, consigliere comunale di Catania gruppo consiliare "Trantino Sindaco", è stato eletto presidente della 3 commissione consiliare permanente con deleghe ai seguenti settori: polizia urbana , viabilità ,trasporti , autoparco e protezione civile . "Ringrazio i colleghi consiglieri - commenta Curia- che hanno riposto in me la fiducia sia di opposizione che maggioranza . Cercherò nel migliore dei modi di lavorare con solerzia e di dare priorità, per competenza, alle problematiche della città".