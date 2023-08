San Giovanni La Punta, Giovanni D’Urso è il nuovo coordinatore di "Noi Moderati"

Giovanni D’Urso è il nuovo coordinatore di "Noi Moderati" per San Giovanni la punta. La nomina gli è stata conferita dal coordinatore provinciale Marco Forzese, che è anche membro della Direzione nazionale del Partito fondato dall’on. Maurizio Lupi. "In Giovanni D’Urso – ha affermato l’on. Forzese – riponiamo ampia fiducia, non solo per quanto ha dimostrato di fare nel passato, ma anche – e soprattutto – per l’entusiasmo mostrato nell’abbracciare questa nuova esperienza, in un Comune di rilevante importanza quale è da ritenere San Giovanni la punta". "Sono grato all’on. Forzese - ha aggiunto D'Urso - eper l’opportunità che mi ha fornito, consapevole della delicatezza del ruolo che vado a ricoprire, attraverso un Partito come 'Noi Moderati' che rispecchia in pieno i valori ed i principi per i quali mi sono speso sin qui sul fronte politico".