Giovanni Magni nominato coordinatore regionale giovanile di Fratelli d'Italia

Il consigliere comunale di Catania Giovanni Magni è il nuovo coordinatore del movimento Giovanile di Fratelli d'Italia in Sicilia. "Sono felice di aver ricevuto un incarico così prestigioso - dichiara Magni - all’interno di un movimento che è stato decisivo per la mia attività politica e la mia crescita umana. Sarò mosso dallo spirito di abnegazione e dal sacrificio che hanno caratterizzato negli anni il gruppo di Gioventù Nazionale. La politica è il motore che muove tutto e i giovani devono esserne attratti. Sarà mio compito continuare e provare a migliorare ciò che mi è stato insegnato. Voglio ringraziare la dirigenza romana di Gioventù Nazionale - aggiunge Magni - in particolare Fabio Roscani e Chiara la Porta, ma anche il coordinatore regionale del partito Salvo Pogliese, quello provinciale di Catania Alberto Cardillo. Un sentito ringraziamento va a due miei punti di riferimento politici e umani, ovvero il presidente Gaetano Galvagno e l'onorevole Manlio Messina". Il ruolo di coordinatore regionale rappresenterà per Magni l'ultimo incarico all'interno di Gioventù Nazionale prima di passare definitivamente il testimone ai più giovani.