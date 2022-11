Schiarita sulla giunta regionale, ecco i nomi di Fdi: c'è la moglie dell'ex assessore Razza

Schiarita sulla giunta regionale siciliana, guidata da Renato Schifani che sarà presentata dallo stesso presidente domani mattina alle 10 in Sala Alessi, a Palazzo d'Orleans. Al termine di una notte di trattative si sarebbe sbloccato lo stallo dovuto a una partita interna a Fratelli d'Italia. Secondo quanto confermano alla Dire fonti nazionali del partito, i nomi di FdI per la giunta Schifani sono: Francesco Scarpinato, Elena Pagana, Alessandro Aricò ed Elvira Amata.

Due di questi, Scarpinato e Pagana, entrerebbero al posto di Giusi Savarino e Giorgio Assenza, deputati eletti nelle file dei meloniani alle ultime elezioni regionali e che avrebbero dovuto ricoprire le caselle degli assessori. Scarpinato, capogruppo FdI al Comune di Palermo, alle Regionali del 25 settembre aveva ottenuto 5.325 preferenze, restando comunque fuori da Sala d'Ercole: a lui andrà l'assessorato al Turismo.

Pagana, moglie dell'ex assessore alla Salute Ruggero Razza e con un passato nel Movimento 5 stelle, alle elezioni aveva raccolto 1.690 voti nel collegio di Enna: per lei ci sarebbe l'assessorato ai Beni culturali. Ad Aricò la delega alle Infrastrutture, mentre Amata si occuperà di Territorio e ambiente.

econdo quanto riporta Adnkronos, inoltre, per Forza Italia ci sarebbero Marco Falcone all'Economia, Edy Tamajo alle Attività produttive e rimane Giovanna Volo alla Sanità; per la Lega Luca Sammartino (Agricoltura) e Mimmo Turano (Istruzione); per l'Mpa Roberto Di Mauro dovrebbe ricoprire la casella dell'Energia e per la Dc dovrebbero essere assessori Nuccia Albano (Famiglia) e Andrea Messina (Enti Locali).