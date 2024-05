Giuseppe Castiglione lascia Azione e torna in Forza Italia, Caruso: "Bentornato"

"A nome mio personale e di tutta la comunità di Forza Italia in Sicilia, non posso che esprimere il più affettuoso e caloroso 'bentornato' a Giuseppe Castiglione, che ha aderito al nostro gruppo parlamentare alla Camera, tornando lì dove aveva già vissuto un pezzo importante della sua storia politica e parlamentare".

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia. "Sono certo che la sua passione - continua - unita alla grande competenza ed esperienza di parlamentare e amministratore pubblico, daranno un significativo contributo al lavoro istituzionale di Forza Italia a tutti i livelli, per dare voce e rappresentanza alle nostre idee e alle istanze della nostra regione. L'adesione dell'onorevole Castiglione e anche l'ulteriore conferma del fatto che Forza Italia, in tutto il paese e anche in Sicilia è la casa naturale di tutti i moderati e liberali che si riconoscono nei valori e nell'azione del Partito Popolare Europeo".

"Scelgo di tornare in un partito che è casa mia - questo il commento di Giuseppe Castiglione - che ho rappresentato in Regione, alla Camera e al Parlamento Europeo, e di cui condivido i valori del popolarismo europeo, aderendo all’alba di elezioni fondamentali per la sopravvivenza politica e sociale dell’Unione Europea".