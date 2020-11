Palagonia, Grasso (Pd) chiede chiarezza sui fondi per le aree gioco

Il segretario cittadino del Partito Democratico Salvo Grasso è intervenuto su un finanziamento regionale per la città destinato alla realizzazione di un'area gioco destinata ai bimbi disabili. Attualmente il Comune non rientra tra i destinatari dei fondi.

“Con delibera di giunta regionale n.323 dello scorso settembre 2016 la Regione Siciliana aveva stanziato in favore dei comuni dell’isola, un importo di 3.825.000.00€ per fornire spazi pubblici comunali destinati al gioco, forniti di attrezzature utilizzabili dai minori con disabilità, ciò al fine di favorirne l’integrazione e la socializzazione", dice Grasso.

Il Comune di Palagonia aveva partecipato all’avviso in questione e aveva elaborato il progetto del cui costo ammontava a 49.743,14 euro di cui 41.743,14 euro veniva richiesto come contributo regionale.Apprendiamo dall’allegato C del presente Avviso dell’assessorato regionale alla famiglia, che il comune di Palagonia risulta essere tra coloro nelle graduatorie dei progetti ammessi con punteggio 60, ma non finanziabili per l’indisponibilità di risorse", ha proseguito.

Così poi il segretario dem ha incalzato: "A nome del Partito Democratico palagonese chiediamo: augurandoci di avere delle risposte adeguate da parte dell’amministrazione comunale, quale sia il motivo dell’esclusione? Perché ancora una volta assistiamo ad una certa miopia del governo regionale, smentendo di fatto la suddetta amministrazione che ha sempre millantato degli ottimi rapporti di carattere politico con la giunta regionale, vista anche la presenza dell’attuale assessore al bilancio di chiaro riferimento del partito del presidente? Infine auspichiamo sia come comunità politica ma soprattutto come cittadini che l’amministrazione comunale nei prossimi 15 giorni così come prevede l’avviso potrà sollecitare la Regione Siciliana per un eventuale ravvedimento. Non possiamo ancora una volta che le inefficienze di carattere politico - burocratico vengano riversate sulla pelle dei palagonesi”