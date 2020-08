Nuovo record di differenziata a Gravina: a luglio raggiunto il 67%

Continua ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale grazie al lavoro svolto dall'amministrazione comunale in sinergia con la Dusty e all'impegno profuso dai cittadini. Il mese di luglio 2020 ha fatto registrare un altro record raggiungendo il 67,18 %. "Il dato ci è stato comunicato ufficialmente dalla Srr Catania Metropolitana – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso– la società di regolamentazione dei rifiuti che ringraziamo ancora una volta per l'importante lavoro svolto. Dopo lo straordinario balzo in avanti compiuto lo scorso giugno, arriva ancora un altro dato molto positivo che ci conferma di essere sulla buona strada – ha continuato – l'attività dell'amministrazione comunale, con l'assessore alla Tutela dell'Ambiente Salvo Santonocito e l'assessore alla nettezza urbana Enzo Santoro, continua senza sosta. Ringrazio ancora una volta i cittadini che collaborano rispettando modalità e calendario di conferimento dei rifiuti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ha fatto eco l'assessore Enzo Santoro: "Nelle ultime due settimane sono stati condotti interventi straordinari di spazzamento e scerbatura in tutto il territorio comunale – ha spiegato - grazie alla pianificazione effettuata in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio e il caposquadra Giuseppe Sapienza, e naturalmente, all'impegno degli operatori. Abbiamo inoltre installato diversi cestini per i rifiuti in piazza Tricolore a Fasano su sollecitazione del consigliere comunale Francesco Ferlito. Stiamo intervenendo capillarmente per restituire decoro e pulizia in tutte le zone della città, nessuna esclusa".