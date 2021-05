I problemi della mobilità a Catania: ci sarà un consiglio comunale straordinario

I problemi della mobilità a Catania saranno affrontati nel corso di un consiglio comunale straordinario che si terrà il prossimo mercoledì. La seduta è stata richiesta, come primo firmatario, dal capogruppo di Grande Catania Sebastiano Anastasi ed è stata sottoscritta in maniera bipartisan da quasi tutti i componenti del civico consesso.

Come spiega a Catania Today lo stesso Anastasi la richiesta è arrivata per l'importanza del tema in città. Catania, dopo decenni di sviluppo spesso caotico e sregolato e dopo i flussi di cittadini che dalla città si sono sposati nelle realtà limitrofe, soffre atavaci problemi di traffico, viabilità e trasporti nonostante lo sviluppo in itinere della linea della metropolitana.

"Le scelte strategiche che riguardano le politiche della mobilità sono decisamente obiettivi che partecipano al cambiamento radicale della città di Catania che potrebbe standardizzarsi ai modelli di “Città Europea” - dice Anastasi - ed è fondamentale fare il punto con l'amministrazione per capire quale sia la direttrice di sviluppo". Infatti Anastasi richiama gli interventi di allargamento della metro, gli investimenti della Ferrovia dello Stato (rimozione dei binari sugli “Archi della Marina”; ’interramento della tratta cittadina; la fermata Fontanarossa) e anche i fondi del Recovery Fund.

"Dobbiamo mettere al centro dell'azione del Comune le scelte di mobilità - conclude Anastasi - che riguardano anche la fusione tra le partecipate Sostare -Azienda Municipale Trasporti, i parcheggi intermodali in città e nella cinta urbana periferica, la perimetrazione delle aree in ZTL del centro storico in senso espansivo, la gestione dei parcheggi a strisce blu piuttosto che la realizzazione delle nuove corsie BRT e il car sharing e il bike sharing". Sarà un momento di confronto corale; intanto, però, arrivano rumors su alcuni assetti della giunta comunale che potrebbero mutare e che potrebbero inficiare la stabilità della maggioranza.