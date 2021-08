In via Curia immobile fatiscente e pericoloso, Anastasi: "Serve messa in sicurezza"

Il consigliere ha chiesto all'amministrazione di intervenire poiché vi sarebbe una situazione di potenziale pericolo per via della caduta di calcinacci

Un mega immobile mai finito e abbandonato al suo destino che rischia di costituire un serio pericolo per i residenti della zona. Siamo in via Curia, ad angolo con via Cronato, e lo scheletro della struttura ormai è divenuto un pericolo così il consigliere di Grande Catania Sebastiano Anastasi ha sollevato. prima in Commissione Urbanistica e poi con una richiesta scritta, la questione chiedendo interventi all'amministrazione.

"Si tratta di un immobile che si presenta fatiscente, in stato di abbandono con evidente perdita di calcinacci - dice il consigliere - e, per giunta, con pericolo di ulteriori crolli che mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Considerato che la zona è densamente popolata, e ormai tutti i residenti della zona segnalano da tempo l’alto rischio per la pubblica sicurezza, ho chiesto di attuare in tempi rapidi la messa in sicurezza". Ma c'è di più. Anastasi ha anche chiesto di valutare la possibilità di poter redigere un progetto che preveda l’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune di Catania affinché su tale area, liberata dall'immobile fatiscente, si possa realizzare un’area verde.