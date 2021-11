Inaugurata a Catania la nuova sede del Movimento 5 Stelle

È stata inaugurata ieri sera la nuova sede del Movimento 5 Stelle di Catania, in via Eleonora D’Angiò 4/A, uno spazio che diventerà il punto di riferimento per le attività del MoVimento in città e non solo. L'evento ha visto una grande partecipazione dei Portavoce M5S e di cittadini provenienti dal capoluogo etneo e da tutta la provincia. I nuovi locali saranno aperti inizialmente ogni lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, e il calendario verrà implementato con altre giornate che via via saranno comunicate sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Catania.

“Ci auguriamo - hanno detto consiglieri, deputati e senatori - che questo luogo diventi un laboratorio di idee e di proposte e facciamo un appello a tutti coloro che intendono lavorare per la propria città a partecipare e a mettersi in gioco con noi. Catania e la Sicilia hanno bisogno di cittadini attivi, che si occupino di politica. Questo è l'unico modo che conosciamo per contrastare la rassegnazione e l’abbandono dei territori. Per risollevare le sorti della nostra terra serve il contributo di tutti”.

Il Movimento ha inoltre deciso di lasciare un ulteriore segno tangibile della propria presenza in città, annunciando la riqualificazione dell’area giochi del parco “Madre Teresa di Calcutta” (che si trova a poche decine di metri dalla nuova sede), un progetto che sarà realizzato attraverso le restituzioni degli stipendi dei portavoce regionali.