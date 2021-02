Incendio in via degli Ulivi, danneggiata la "casa del gatto"

Un incendio scoppiato ieri sera in via Degli Ulivi a Catania. Un rogo nel cuore del quartiere di San Nullo e in una zona caratterizzata dal verde. Fortunatamente le fiamme non hanno colpito i cassonetti pieni di rifiuti ma hanno danneggiato la piccola “casa del gatto” che dava riparo a tantissimi mici randagi. Il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede all’amministrazione comunale di attivarsi affinchè la piccola struttura venga ripristinata, la discarica abusiva presente in zona venga eliminata e il verde potato. "Qualunque siano state le cause che hanno scatenato l’incendio ieri sera, c’è molta preoccupazione tra gli abitanti di una parte di San Nullo densamente abitata. Se non si interviene prontamente il prossimo rogo potrebbe avere conseguenze peggiori", ha detto il consigliere.