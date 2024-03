Termovalorizzatore di Catania, Marano (M5S) promette battaglia: "Faremo le barricate"

La deputata Ars sul progetto del mega impianto di Pantano d’Arci: “Grazie a nuove tecnologie, possibili soluzioni a impatto zero e a costi molto più ridotti”.

“Una cosa è certa: contro l’inceneritore di Catania faremo le barricate. Grazie all’innovazione tecnologica si possono ottenere risultati a impatto zero e a costi molto più ridotti che vanno nella direzione della strategia rifiuti zero, a cui bisogna assolutamente puntare”. Lo dice la deputata regionale M5s, José Marano, commentando la notizia del parere, non ancora definitivo, della Commissione Tecnica Specialistica (Cts) per le valutazioni ambientali riunitasi all’assessorato per l’Ambiente e che deve ancora esprimersi sul progetto del mega impianto a Pantano d’Arci.

“Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sugli esiti dell’attività istruttoria della Cts – prosegue Marano – lasciano il tempo che trovano. Senza il Piano rifiuti non si va da nessuna parte. Il governo Schifani va controcorrente rispetto alle strategie comunitarie sui rifiuti e se l’obiettivo europeo è incentivare la transizione verso un modello più sostenibile e l’economia circolare, la scelta della Sicilia grava invece sull’ambiente e sul futuro delle nuove generazioni”.