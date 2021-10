Inchiesta su Fidanza, Drago (Fdl): "Fanpage fornisca il girato integrale"

La richiesta della senatrice catanese Tiziana Drago, ex grillina ed oggi transitata in Fratelli D'Italia, muove da valutazioni in merito ad un possibile interpretazione giornalistica non esatta dei fatti

In relazione all’inchiesta giornalistica curata da Fanpage e trasmessa anche dalla trasmissione “Piazza pulita”, in onda su La7, avente come protagonista anche il deputato europeo Carlo Fidanza, la senatrice Tiziana Drago (FdI) ha rilasciato una propria dichiarazione sulla vicenda. “A due giorni dalle elezioni amministrative, tra l’altro nei capoluoghi più importanti, sicuramente lascia un po’ pensare questo attacco all’eurodeputato Carlo Fidanza, il quale non ha esitato, tempestivamente, a compiere un passo indietro per il bene del partito, in attesa che si faccia luce sul caso. La nostra presidente, Giorgia Meloni, non ha perso tempo nel ribadire che Fratelli d’Italia non è assolutamente un partito antisemita, razzista o fascista. Da qui la richiesta avanzata a Fanpage e a La7 di fornire il girato integrale, così da potere eseguire una ricostruzione dei fatti il più possibile corrispondente al vero, senza avventurarsi in ricostruzioni parziali che, in quanto tali, potrebbero condurre a giudizi affrettati e non coincidenti con ciò che è avvenuto realmente”