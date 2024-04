Inchiesta "Pandora", i deputati Ars della Lega: "Sammartino dimostrerà sua estraneità"

"Siamo e rimaniamo garantisti e siamo certi che il collega Luca Sammartino, di cui conosciamo il senso delle istituzioni e la sua abnegazione nel servire la Sicilia, dimostrerà la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati". Lo dicono in una nota i deputati del gruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana Marianna Caronia, Giuseppe Laccoto, Vincenzo Figuccia, Salvatore Geraci e Mimmo Turano in relazione all'inchiesta "Pandora" condotta dalla procura di Catania, che ha portato alle dimissioni del vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed assessore all'Agricoltura, Luca Sammartino.