"La Sicilia dei Fatti", l'incontro pubblico di Forza Italia allo Sheraton

'Scegliamo la Sicilia dei Fatti'. Questo il claim scelto per l'evento di Forza Italia che si terrà domani alle 18, all'hotel Sheraton di Catania. A curare l'iniziativa il commissario provinciale azzurro Marco Falcone, assessore regionale e capolista Fi per il collegio di Catania alle Regionali del prossimo 25 settembre. Al meeting parteciperanno i parlamentari, i dirigenti locali e nazionali, militanti e giovani nonché i sindaci e gli oltre 150 amministratori di Forza Italia nel Catanese.

"Alle prossime Regionali, i siciliani si troveranno dinanzi a un bivio: da un lato le improvvisazioni della campagna elettorale, dall'altro la scelta della politica che trasforma gli impegni in fatti - ha dichiarato Falcone presentando l'evento - Domani riuniremo il popolo del fare a Catania per presentare i risultati raggiunti con il buongoverno alla Regione e indicare le sfide da vincere nei prossimi cinque anni, con Renato Schifani presidente e l'affermazione del centrodestra unito in Sicilia".