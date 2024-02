Incontro a Roma sul tema università e futuro: Lega Giovani Sicilia presente

Negli scorsi giorni una rappresentanza della segreteria regionale della Lega Giovani Sicilia ha partecipato con grande impegno e spirito costruttivo a un importante incontro presso la Camera dei Deputati a Roma. La delegazione è stata composta da Fabio Bertolami, Alberto Santoro e Gianluca Tinnirello.

L'iniziativa, promossa da Federico Scalisi, Responsabile Nazionale Università Lega Giovani, ha riunito militanti e dirigenti da tutta Italia per discutere dei cruciali temi legati al mondo universitario. La presenza del Coordinatore Nazionale della Lega Giovani, Luca Toccalini, e di Aurelio Tommasetti, già rettore dell'Università di Salerno, responsabile nazionale della Lega per l'università e consigliere regionale della Lega in Campania, ha conferito all'evento un valore aggiunto di expertise e visione strategica.

Il focus dell'incontro è stato il costante e concreto impegno della Lega Giovani su diversi temi: vicinanza al mondo del lavoro, corsi professionalizzanti, diritto allo studio, residenze universitarie, borse di studio e di merito, ricerca, test d’ingresso e borse di specializzazione in area medica e tanto altro. La collaborazione sinergica tra i partecipanti ha permesso di raccogliere idee e istanze provenienti dalle diverse realtà presenti sul territorio nazionale, promuovendo un dialogo costruttivo con i rappresentanti del partito presso le Istituzioni centrali e regionali.