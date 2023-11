Il presidente del consiglio comunale incontra i rappresentanti del VI Municipio

Lo scorso venerdì, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha incontrato il consiglio del VI Municipio di Catania "San Giorgio – Librino – San Giuseppe La Rena – Zia Lisa". Ad aprire la seduta il Presidente Francesco Valenti che ha sottolineato l’importanza del confronto con la seconda carica del Senato cittadino. "Con il Presidente Anastasi abbiamo avuto modo di dialogare in maniera costruttiva – sottolinea Valenti - affrontando le diverse problematiche di natura gestionale che quotidianamente vivono i Municipi. Un incontro in cui si è fatto leva sull’importanza del Regolamento sul Decentramento, strumento, che se applicato correttamente, può conferire la giusta responsabilità e dignità professionale ai consigli circoscrizionali che ad oggi operano in territori estesi e complessi". Raccolta differenziata, manutenzione strade, creazione di centri aggregativi e nuovi siti monumentali: tanti gli argomenti esposti dai consiglieri che hanno presentato dei progetti per il miglioramento della qualità di vita dei residenti del territorio.

"Sono rimasto colpito positivamente dall’entusiasmo e dalla qualità dell’azione politica - amministrativa di questo Municipio – afferma il Presidente Anastasi – e dal dibattito durato ben oltre due ore sempre in termini propositivi, costruttivi e concreti. Tutto ciò non può che alimentare l’impegno di tutto il consiglio comunale, che già da tempo è propenso verso il decentramento di poteri e funzioni nei confronti dei Municipi affinché possano operare al meglio nell’interesse esclusivo della città". "Ringrazio il presidente Anastasi per la sua concreta disponibiltà e conoscenza della nostra realtà territoriale – conclude Valenti - e sono fiducioso che con un miglioramento dell’assetto urbanistico, con iniziative sociali e con il potenziamento di una politica di decentramento, si possa finalmente smettere di utilizzare la parola periferia".