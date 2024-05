Infrastrutture, Sudano (Lega): "Sul Ponte sullo Stretto la narrazione di Schlein è surreale"

Polemica a distanza tra la deputata catanese della Lega Valeria Sudano e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, fresca di visita politica in Sicilia. "Resto basita dalle parole di Elly Schlein che, nel disperato tentativo di raccattare qualche voto, elogia i brevi tempi di traversata dei traghetti come se fosse una turista qualunque. Una narrazione surreale e irrispettosa delle vite di centinaia di siciliani e calabresi che ogni giorno e anche in prossimità delle feste, vivono enormi disagi barcamenandosi tra file chilometriche e attese infinite agli imbarchi", ha dichiarato Sudano.

"Capisco le esigenze dettate dalla campagna elettorale ma alla propaganda c'è un limite. Elly che sembra vivere nel paese delle meraviglie dovrebbe recuperare il contatto con la realtà comprendendo che sull'infrastrutturazione del Paese non possono esistere posizioni ideologiche a discapito della crescita e dello sviluppo dei nostri territori", conclude la parlamentare etnea.